«Trooping the Colour»: Prinz William und Prinzessin Kate ziehen Fazit

Schon einige Stunden zuvor veröffentlichte man ebenfalls via Instagram in zwei Posts zahlreiche Video–Ausschnitte von «Trooping the Colour», die eine lächelnde Kate und eine glückliche Familie zeigen. Erst am Freitagabend gab Prinzessin Kate öffentlich bekannt, an der Parade teilzunehmen. Die Frau des britischen Thronfolgers befindet sich aktuell weiter in ihrer Krebsbehandlung und erhält derzeit eine Chemotherapie. «Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder, der sich einer Chemotherapie unterzieht, weiss, gibt es gut und schlechte Tage. An diesen Tagen fühlt man sich schwach und müde und muss sich der Erholung seines Körpers hingeben. Aber an guten Tagen, an denen man sich stärker fühlt, möchte man das Beste daraus machen, sich wohl zu fühlen», schrieb Prinzessin Kate zu ihrer Rückkehr.