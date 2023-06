«Trooping the Colour»: Prinzessin Kate bezaubert in grünem Outfit

Kate (41), die Prinzessin von Wales, hat sich am heutigen Samstag (17. Juni) elegant in Grün präsentiert, als sie an der «Trooping the Colour»-Parade teilnahm. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (40) sass dabei in einer Kutsche, begleitet von Königin Camilla (75) und ihren drei Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Prinz William und König Charles führten auf ihren Pferden die Parade an.