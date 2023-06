Trooping the Colour: So läuft König Charles' Geburtstagsparade ab

Das macht Charles anders

Der Buckingham Palast hat angekündigt, dass der neue König zu Pferd an der Militärparade teilnehmen wird. Es wird das erste Mal seit 37 Jahren sein, dass ein Monarch reitend an der Parade teilnimmt. Denn die Queen hatte darauf verzichtet, nachdem ihr Lieblingspferd in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die Rappstute Burmese hatte sie 18 Jahre lang bei Trooping the Colour und anderen zeremoniellen Anlässe begleitet. Ab 1987 fuhr die Queen in einer Kutsche. Charles wird zu Pferd von Prinz William begleitet, der bereits am vergangenen Wochenende an der Übungsparade teilgenommen hatte.