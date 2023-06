Trooping the Colour: ZDF überträgt Geburtstagsparade für König Charles

Live aus London

Nach 70 Jahren Trooping the Colour für Queen Elizabeth II. (1926-2022) wird in diesem Jahr erstmals der neue König mit der Geburtstagsparade in London gefeiert. Das ZDF überträgt das Ereignis am Samstag, 17. Juni 2023, von 11 bis 14:35 Uhr live. Christina von Ungern-Sternberg wird die «ZDF Royal»-Sendung vom Canada Gate mit Blick auf den Buckingham Palast aus moderieren. Mit dabei sind auch die ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior und Hilke Petersen, Leiterin des ZDF-Studios London.