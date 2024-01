Trost für «Barbie» von Hillary Clinton und Co.: «Fans lieben Euch»

«Millionen von Fans lieben Euch»

Trost erhalten Robbie und Gerwig jetzt von höchster Stelle. «Auch wenn es schmerzt, an den Kinokassen zu gewinnen, aber nicht die Goldmedaille mit nach Hause zu nehmen: Eure Millionen von Fans lieben Euch», schreibt Ex–First Lady Hillary Clinton auf ihrem X–Profil, «ihr seid beide so viel mehr als genug.» Damit greift sie ein Wortspiel des Films auf. Ken trägt gegen Ende einen Hoodie, auf dem «I am Kenough» steht, zusammengesetzt aus den Wörtern «Ken» und «enough» (engl. genug).