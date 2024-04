Trotz Angst vor der Ehe: Manuel Cortez verkündet seine Verlobung

Die Scheidung seiner Eltern habe den «Verliebt in Berlin»–Star so geprägt, dass er immer negativ auf die Ehe geblickt habe. «Ehe war für mich immer die Aufgabe der Freiheit, für den Mann der Totalverlust durch die Scheidung, die Knechtschaft», führt er aus. Jetzt habe Cortez sich aber dazu entschieden, sich selbst die Erfahrung einer Ehe zu ermöglichen. «Heiraten per se ist genauso wenig gut, wie es schlecht ist. Es ist immer die Frage, warum man es tut, mit wem man es tut und was man für sich daraus gewinnen kann», erklärt er.