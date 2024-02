Trotz Beziehung: Taylor Swift fühlte sich bei «Folkore»-Album einsam

Taylor Swift stellte sich vor, eine «geisterhafte viktorianische Dame zu sein»

«Ich habe mir nicht vorgestellt, eine einsame Millennial–Frau zu sein, die mit Katzenhaaren bedeckt ist und durch Weisswein an Gewicht zunimmt», erklärte die 32–Jährige ihrem Publikum. «Ich habe mir vorgestellt, eine geisterhafte viktorianische Dame zu sein, die mit einem Kerzenhalter durch den Wald wanderte.» Das ganze Album hätte sie deswegen nur «auf Pergament mit einer Feder» geschrieben. So entstanden die Texte der «Folklore»–Songs, wie «Betty», «Peace» und «Exile». Die Szenarien wären alle nur «Täuschung» gewesen: «Das war in meinem Kopf, was ich dachte und wie ich aussah.»