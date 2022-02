Trotz Corona: Queen hält an Telefonaudienz mit Boris Johnson fest

Zuvor hatte die Queen infolge ihrer Covid-19-Erkrankung ihre virtuellen Audienzen abgesagt. Grund seien «leichte Erkältungssymptome», wie der Palast am Dienstag laut «Sky News» mitteilte. Am Sonntag hatte das Königshaus bekannt gegeben, dass die Monarchin positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Zugleich hiess es, die 95-Jährige wolle in dieser Woche dennoch «leichte Tätigkeiten» auf Schloss Windsor ausführen.