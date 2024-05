Trotz Dschungelcamp-Eklat: Allstar-Ausgabe mit Winfried Glatzeder?

Bereits Mitte April hatte das Blatt den ersten Schwung an Namen in der Gerüchteküche aufgekocht. So soll demnach Ex–«GNTM»–Kandidatin Sarah Knappik (37) dabei sein, die 2011 ihre Mitcamper beinahe in den Wahnsinn trieb. Jens Büchners (1969–2018) Witwe Daniela Büchner (46) wurde ebenfalls aufgelistet. Sie erreichte 2020 den dritten Rang.