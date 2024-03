Trotz Familien-Drama: Königin Camilla strahlt beim Pferderennen

König Charles (75) hält sich aktuell aufgrund seiner Krebsbehandlung weiterhin von Terminen in der Öffentlichkeit fern. Prinzessin Kate (42) sorgt mit ihrem bearbeiteten Instagram–Familienbild seit Tagen für Spekulationen. Diese Gerüchte und Schlagzeilen gleicht Königin Camilla mit ihren konstanten Auftritten weiter aus, wie nun beim jährlichen Pferderennfestival in Cheltenham. An ihrer Seite war ihr Neffe Sir Ben Elliot (48) sowie ihr Sohn Tom Parker Bowles (49). Auch dessen Tochter Laura Lopes (46) und deren Ehemann Harry (46) besuchten die Veranstaltung.