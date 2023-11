Trotz Krankheit: Shannen Doherty ist offen für eine neue Liebe

«Ich glaube nicht, dass ich für immer Single bleiben werde»

In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit «People» sprach sie über ihren Lebenswillen und verriet, dass sie auch ihr Herz gerne wieder öffnen würde. Sie sei noch nicht fertig mit dem Leben und dem Lieben. «Vor drei Wochen war ich überhaupt nicht bereit», sagte sie. Aber das habe sich nun geändert. «Es gibt immer einen Auslöser, nur einen Moment, den du hast, jemand sagt etwas zu dir, dein Ex sagt etwas zu dir und du denkst: ‹Okay, ja, mir geht es gut.› Mir geht es gut'.» Sie glaube, dass sie das Beste im Leben noch vor sich habe und ihr Privatleben noch einiges für sie bereithalten werde: «Ich glaube nicht, dass ich für immer Single bleiben werde. Ich muss mich selbst lieben und wirklich mit der Vergangenheit abrechnen, bevor ich weitermachen kann, und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich jemanden treffen werde – hoffentlich bald.» Wie das genau passieren solle, wisse sie allerdings nicht.