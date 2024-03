Trotz Krebs: König Charles will «nach besten Kräften» dienen

König Charles III. (75) hat dem Commonwealth in seiner ersten Videobotschaft seit seiner Krebsdiagnose versprochen, weiterhin «nach besten Kräften» zu dienen. Die Botschaft wurde britischen Medienberichten zufolge für den Commonwealth Day aufgenommen, der am heutigen 11. März in Grossbritannien begangen wird. Die Videoansprache des Monarchen, die im Februar auf Schloss Windsor entstanden sein soll, wird laut «Sky News» Teil eines Gottesdienst in der Westminster Abbey sein.