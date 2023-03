Er störte sich an den Liebesgeschichten, die den Figuren seines Ökothrillers über eine mysteriöse Bedrohung aus dem Meer angedichtet wurden. «Manches ist kinoreif, anderes rühr- und redseliges Beziehungskisten-TV», so Schätzing. Sein Fazit: Die Serie bleibe «unter ihren Möglichkeiten». Der Schriftsteller war zunächst an der Verfilmung beteiligt, verliess das Projekt aber aufgrund künstlerischer Differenzen.