Trotz Nominierung: Darum verpasst Leonardo DiCaprio die Actor Awards

Am Sonntag werden in Los Angeles die Actor Awards (ehemals bekannt als SAG Awards) verliehen. Trotz seiner Nominierung als bester Hauptdarsteller wird einer der grössten Stars Hollywoods allerdings fehlen: Wie «People» bestätigte, wird «One Battle After Another»–Star Leonardo DiCaprio (51) der Zeremonie fernbleiben.
Dreharbeiten mit Martin Scorsese haben Vorrang
Grund für sein Fehlen ist demnach sein voller Terminkalender. DiCaprio befindet sich derzeit für die Dreharbeiten zu einem neuen Film von Martin Scorsese (83) in Europa. In «What Happens at Night» steht er an der Seite von Jennifer Lawrence (35) vor der Kamera.
Der Film, eine Adaption des gleichnamigen Romans von Peter Cameron, erzählt die Geschichte eines US–amerikanischen Ehepaares, das in eine verschneite europäische Kleinstadt reist, um ein Kind zu adoptieren. Die Produktion ist die neueste Zusammenarbeit des Erfolgsduos Scorsese und DiCaprio seit ihrem gemeinsamen Werk «Killers of the Flower Moon» aus dem Jahr 2023.
Starkes Teilnehmerfeld bei den Actor Awards
Leonardo DiCaprio ist bei den Actor Awards für seine Darstellung des Aktivisten Bob Ferguson in Paul Thomas Andersons «One Battle After Another» nominiert. In seiner Kategorie tritt er gegen namhafte Konkurrenten an: Timothée Chalamet («Marty Supreme»), Ethan Hawke («Blue Moon»), Michael B. Jordan («Sinners») und Jesse Plemons («Bugonia»).
Obwohl DiCaprio vergangene Woche bei den BAFTAs leer ausging – dort sicherte sich Robert Aramayo für sein Spiel in «I Swear») die Trophäe –, wurde «One Battle After Another» als bester Film ausgezeichnet.
Insgesamt ist es eine äusserst erfolgreiche Awards–Season für den Schauspieler: «One Battle After Another» triumphierte bereits bei den Golden Globe Awards in der Kategorie Komödie oder Musical und wurde bei den Critics Choice Awards als bester Film des Jahres ausgezeichnet.
Bei der 98. Oscarverleihung am 15. März hat DiCaprio erneut die Chance auf eine Auszeichnung – es ist seine sechste Nominierung als bester Hauptdarsteller. Sein aktueller Film geht mit insgesamt 13 Nominierungen, darunter auch als bester Film, als einer der grossen Favoriten ins Rennen um die begehrten Goldstatuen.