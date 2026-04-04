Trotz Rückschlag vor Gericht: Blakely Lively bleibt entschlossen

Blake Lively (38) hat sich nach einem Rückschlag in ihrem Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42) öffentlich zu Wort gemeldet. In einem Statement erklärte sie, nicht aufgeben zu wollen. «Ich werde niemals aufhören, meinen Teil dazu beizutragen, die Systeme und Menschen zu entlarven, die darauf aus sind, Opfern zu schaden, sie zu beschämen, zum Schweigen zu bringen und sich an ihnen zu rächen», schrieb Lively in ihrer Instagram–Story. «Ich weiss, dass es ein Privileg ist, mich dafür einsetzen zu können. Ich werde es nicht verschwenden.»