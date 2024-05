Trotz Sieg über «Garfield»: «Furiosa» startet katastrophal

Nachdem die ersten Zahlen noch ein Unentschieden nahelegten: «Furiosa» hat das Duell an den Kinokassen gegen «Garfield» am langen Wochenende in den USA gewonnen. Die «Mad Max Saga» mit Anya Taylor–Joy (28) und Chris Hemsworth (40) spielte laut US–Medien von Freitag bis Montag 32 Millionen US–Dollar ein. «Garfield: Eine extra Portion Abenteuer» landete bei den prognostizierten 31 Millionen Dollar. In den USA wurde am gestrigen Montag der Memorial Day gefeiert, der an gefallene Soldaten erinnert.