Trotz Skandal um Andrew: Eugenie und Beatrice zeigen sich gut gelaunt

Ein Zuschauer in Sandringham erzählte «Hello!»: «Beatrice und Eugenie schienen sehr gut gelaunt zu sein, als sie mit der Familie spazieren gingen. Es war schön, sie alle zusammen an Weihnachten zu sehen.» Dass die beiden zum royalen Weihnachtsfest erscheinen würden, war nicht sicher. Ihre Eltern sind in Sandringham nicht mehr willkommen. Andrew Mountbatten–Windsor (65) und seine Ex–Frau Sarah Ferguson (66) stehen wegen ihrer Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) nicht mehr auf der Gästeliste für das royale Weihnachtsfest.