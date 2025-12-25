Trotz Skandal um Andrew: Eugenie und Beatrice zeigen sich gut gelaunt

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) haben das Weihnachtsfest mit König Charles (77) und anderen Verwandten in Sandringham verbracht. Auch beim traditionellen Spaziergang zum Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag zeigten sich die beiden. Gemeinsam mit ihren Ehemännern gingen sie zur Kirche St. Mary Magdalene.
Beatrice präsentierte einen braunen Mantel mit Gürtel und schwarze hohe Stiefel. Dazu kombinierte sie eine weisse Handtasche und einen roten Hut. Die 37–Jährige und ihr Ehemann, der Immobilienunternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (42), wurden laut «Hello!»–Magazin nicht von Mozzis neunjährigem Sohn Christopher Woolf und den gemeinsamen Töchtern des Paares begleitet, der vierjährigen Sienna und der elf Monate alten Athena.
Prinzessinnen «gut gelaunt» beim Spaziergang
Prinzessin Eugenie kehrte dieses Jahr zu Weihnachten in den Kreis der Königsfamilie zurück, nachdem sie das letzte Jahr mit der Familie ihres Mannes Jack Brooksbank (39) verbracht hatte. Die 35–Jährige trug beim Weihnachtsspaziergang einen rot–braunen Mantel mit passendem roten Hut, als sie und ihr Mann gut gelaunt auf dem Weg zur Kirche waren. Das Paar hat zwei Söhne, den vierjährigen August und den zweijährigen Ernest.
Ein Zuschauer in Sandringham erzählte «Hello!»: «Beatrice und Eugenie schienen sehr gut gelaunt zu sein, als sie mit der Familie spazieren gingen. Es war schön, sie alle zusammen an Weihnachten zu sehen.» Dass die beiden zum royalen Weihnachtsfest erscheinen würden, war nicht sicher. Ihre Eltern sind in Sandringham nicht mehr willkommen. Andrew Mountbatten–Windsor (65) und seine Ex–Frau Sarah Ferguson (66) stehen wegen ihrer Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) nicht mehr auf der Gästeliste für das royale Weihnachtsfest.
Mountbatten–Windsor, ein jüngerer Bruder von Charles III., wird Weihnachten vermutlich in der Royal Lodge in der Nähe von Schloss Windsor verbringen, nachdem er vom König seiner Titel enthoben wurde. Das grosszügige Anwesen muss Andrew demnächst allerdings räumen.