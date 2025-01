Trotz Spitzenplatz in den Kinocharts: Mel Gibsons neuer Film stürzt ab

Mel Gibsons (69) neue Regiearbeit hat eine Bruchlandung hingelegt. «Flight Risk» spielte an seinem Startwochenende in den USA nur 12 Millionen Dollar ein. Paradox: Der Flugzeugthriller mit Mark Wahlberg (53) führt trotzdem die US–Kinocharts an. «Flight Risk» entthronte «Mufasa», das «König der Löwen»–Prequel läuft jedoch schon in seiner sechsten Woche.