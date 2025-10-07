Trotz starker Konkurrenz: «Promi Big Brother» startet mit guten Quoten

Im Duell der Privatsender konnte man sich damit jedoch noch nicht den Tagessieg sichern. Der ging einmal mehr an die Konkurrenz von RTL. Der Kölner Sender schickte zur Primetime «Wer wird Millionär?» mit Günther Jauch in eine neue 3–Millionen–Euro–Woche. Starke 2,79 Millionen Fans wohnten dem allseits bekannten Frage–Antwort–Spiel bei. Bemerkenswert: In der werberelevanten Zielgruppe lag Jauch mit 510.000 Zuschauern jedoch knapp unterhalb von «Promi Big Brother». Und auch der Sender VOX schickte mit «Die Höhle der Löwen» einen regelmässigen Quotengarant in den Montagabend. Carsten Maschmeyer (66) und Co. verfolgten bei ihren Pitches jedoch nur 1,29 Millionen Fans, die damit die starke Konkurrenz deutlich zu spüren bekamen.