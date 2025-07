Trotz Trennung: Katy Perry und Orlando Bloom zeigen sich als Familie

Kurze Zeit nach ihrer offiziellen Trennungsbestätigung beweisen Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48), dass ihre Co–Elternschaft funktioniert. Der «Herr der Ringe»–Star teilte am Mittwoch via Instagram Aufnahmen aus seinem Sommerurlaub, dabei ein besonders herzerwärmendes Foto: Mit Katy Perry, der gemeinsamen vierjährigen Tochter Daisy sowie seinem 14–jährigen Sohn Flynn aus der Beziehung zu Exfrau Miranda Kerr (42) posiert Bloom für ein inniges Familienfoto auf hoher See.