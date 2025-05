Trotz verpasstem Sieg: Diese ESC-Songs wurden zu grossen Hits

«Beg, Steal or Borrow» von The New Seekers

1972 versuchte die Popgruppe The New Seekers im Namen von Grossbritannien beim Eurovision Song Contest ihr Glück. Mit «Beg, Steal or Borrow» verpassten sie als Zweitplatzierte knapp den Sieg, über den sich Vicky Leandros (72) freuen konnte. Das Liebeslied der Briten unterlag ihrem Song «Après toi». Dennoch stieg die britische Ballade in viele internationale Singlecharts ein. Ein fünfter Platz markierte ihre Spitzenposition in Deutschland. In Grossbritannien, Irland, Norwegen und den Niederlanden kam sie unter die Top drei.