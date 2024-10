«Trotzdem»: So wird der letzte Franken-«Tatort» mit Dagmar Manzel

Zum zehnten und letzten Mal wird am kommenden Sonntag, dem 6. Oktober ab 20:15 Uhr im Ersten die Kommissarin Paula Ringelhahn im Franken–«Tatort: Trotzdem» auf Verbrecherjagd gehen. Der Ausstieg von Schauspielerin Dagmar Manzel (66) stand schon seit Monaten fest. Seit 2015 war sie an der Seite von Kollege Fabian Hinrichs (50), alias Felix Voss, für die Mordkommission in Nürnberg tätig. Im Vorfeld wünschte sich Manzel ein unspektakuläres Ende, keines mit Explosionen oder einem dramatischen Tod ihrer Rolle. Sie wolle einfach in Pension gehen. Die Drehbuchautoren machten ihr diesen Gefallen – so viel sei bereits vorab verraten. Dennoch gibt es zum Abschied ungewöhnliche Szenen und ein paar Tränen – in einem unter dem Strich starken Krimi.