Trubel um die Millionärsfamilie: So machen die Geissens ihr Geld

TV–Show machte die Geissens berühmt

Sorgen um die bekannte Millionärsfamilie, die aus der TV–Realityshow «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» bekannt ist, müssen sich die Fans wohl nicht machen. Bereits seit 2011 läuft ihre TV–Show bei RTLzwei, in der die Geissens Einblicke in ihr Jetset–Leben gewähren. Vom Sender heisst es: «Die superreiche Glamour–Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in den französischen Alpen. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zu Hause.»