«True Detective» mit Jodie Foster: Startdatum steht fest

«True Detective: Night Country»: Darum geht's

«True Detective» ist eine Anthologie–Serie, die in jeder Staffel (2014, 2015 und 2019) jeweils eine abgeschlossene Handlung mit eigener Besetzung und eigenem Hauptschauplatz hat. So übernimmt Jodie Foster in der neuen Staffel mit dem Zusatz «Night Country» erstmals als Detective Liz Danvers, die mit ihrer Kollegin zum Einsatz kommt, als in Ennis, Alaska, acht Männer verschwinden. Gemeinsam hatten sie die arktische Forschungsstation Tsalal betrieben. Danvers und Navarro müssen sich bei dem Fall der eigenen Dunkelheit stellen und Wahrheiten auf den Grund gehen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen.