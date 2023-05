Mit James Camerons (68) modernem Actionklassiker von 1994 hat der von ihm produzierte TV-Ableger nur die Prämisse gemeinsam. Hausfrau Helen ahnt nicht, dass ihr scheinbar langweiliger Gatte Harry in Wahrheit ein international aktiver Topspion ist. Im Film sorgt dies für lustige Verwicklungen. In der Serie arbeitet Helen stattdessen schon früh selbst als Agentin mit Harry zusammen. In der Folge hebt sich die Serie kaum von anderen Spionageabenteuern ab.