Trugoy the Dove: De-La-Soul-Rapper stirbt im Alter von 54 Jahren

Der US-Rapper Trugoy the Dove (1968-2023), eines der Gründungsmitglieder des Hip-Hop-Trios De La Soul, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Das bestätigte ein Sprecher der Band der «Variety». Details über die Todesursache wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Allerdings machte Dave Jolicoeur - so sein bürgerlicher Name - schon im Jahr 2017 seine schweren Herzprobleme öffentlich. Der Musiker musste seit einige Jahren eine Defibrillator-Weste tragen, da bei ihm ein stark erhöhtes Risiko festgestellt wurde, einen plötzlichen Herztod zu erleiden.