Trump freut sich über Colbert-Aus: «Liebe es absolut»

Comedy–Kollegen reagieren entsetzt

Jimmy Kimmel (57), selbst Zielscheibe von Trumps Attacken, schoss zurück. «Liebe dich, Stephen. Fickt euch und all eure Sheldons, CBS», postete der ABC–Moderator auf Instagram in seiner Story und spielte damit auf CBS' umstrittene Comedy–Shows an. Jimmy Fallon von NBC zeigte sich an selber Stelle ebenfalls bestürzt: «Ich bin genauso schockiert wie alle anderen. Stephen ist einer der schärfsten, lustigsten Moderatoren aller Zeiten. Ich dachte wirklich, ich würde das noch Jahre mit ihm durchziehen.» Seth Meyers (51) fügte hinzu: «So grossartig er als Comedian und Moderator ist, Stephen Colbert ist ein noch besserer Mensch. Ich werde vermissen, ihn jeden Abend im Fernsehen zu haben.»