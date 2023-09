Der frühere US–Präsident Donald Trump (77) würde gerne mal mit Herzogin Meghan (42) öffentlich debattieren. Bei einem Auftritt in der «Hugh Hewitt Show» sprach Trump nicht nur ausführlich über seine juristischen Probleme. Zu Beginn der Folge erwähnte Moderator Hugh Hewitt (67), dass es fast 50 Jahre her ist, dass Tennisstar Billie Jean King (79) in «The Battle of the Sexes» ihren männlichen Kontrahenten Bobby Riggs (1918–1995) besiegte. Hewitt wies darauf hin, dass das Match schätzungsweise 90 Millionen Menschen weltweit sahen. Ein ähnliches Publikum könnte auch eine Debatte zwischen Trump, Meghan und Prinz Harry (38) anlocken, glaubt der Moderator.