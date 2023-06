Trump wird unter anderem vorgeworfen, nach seiner Amtszeit Geheimdokumente unerlaubt und vorsätzlich in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida aufbewahrt zu haben. Er hat am Dienstag vor dem Bundesgericht in Miami in allen 37 Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Hunderte Anhänger und Gegner Trumps hatten sich laut Medienberichten vor dem Gerichtsgebäude eingefunden. Laut CNN habe der Ex-Präsident, der am heutigen 14. Juni seinen 77. Geburtstag feiert, nach der Anhörung ein Restaurant besucht, wo er von Unterstützern umringt worden sei. Diese hätten ihm auch ein Geburtstagsständchen gesungen.