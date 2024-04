Trump-Prozess: Zwischen krimineller Verschwörung und Menschenverstand

Vor einer Woche hat in New York ein historischer Gerichtsprozess begonnen. Donald Trump (77) muss sich als erster ehemaliger Präsident in den Vereinigten Staaten in einem Strafprozess verantworten. Nachdem zuletzt die zwölfköpfige Jury schneller als von vielen erwartet gefunden werden konnte, haben am 22. April sowohl die Anklage als auch die Gegenseite ihre Eröffnungsplädoyers gehalten.