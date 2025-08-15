Trump und Putin: Programmänderung zu ihrem Treffen in Alaska

Am Freitag (15. August) treffen sich US–Präsident Donald Trump (79) und Russlands Staatschef Wladimir Putin (72) in Alaska. In einer US–Militärbasis bei Anchorage verhandeln sie über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine. Der Beginn der Gespräche wird für Freitag um 21:30 Uhr deutscher Zeit erwartet. Zu diesem Anlass stellt das Erste sein TV–Programm um.