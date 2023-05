Strafverfahren in New York City

Trump ist der erste ehemalige US-Präsident, der auch strafrechtlich verfolgt wird. In New York City wurde er wegen angeblicher Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen angeklagt. Hintergrund soll eine Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels (44) vor der Präsidentschaftswahl 2016 gewesen sein. Nach Verlesung der Anklage durch die New Yorker Staatsanwaltschaft Anfang April plädierte Trump auf «nicht schuldig», wie unter anderem «The New York Times» berichtete. Laut Informationen von CNN soll der nächste Termin für eine persönliche Anhörung für den 4. Dezember in New York angesetzt sein. Der Prozess könnte Anfang 2024 beginnen.