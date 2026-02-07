Tschechische Film-Ikone Jana Brejchová ist gestorben

Auch jenseits der tschechischen Grenzen machte sich Brejchová einen Namen. In Deutschland war sie unter anderem durch den antifaschistischen Film «Das Haus in der Karpfengasse» aus dem Jahr 1965 bekannt, für den sie den Deutschen Filmpreis erhielt. Weitere deutsche Produktionen wie «Schloss Gripsholm» und «Der Traum des Hauptmann Loy» brachten ihr sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik Bekanntheit ein. Für ihr künstlerisches Schaffen wurde Brejchová zudem etwa mit der tschechischen Verdienstmedaille geehrt.