«Tschernobyl - Die Katastrophe»: Doku zum 40. Jahrestag

Vertuschung und Verharmlosung

Ein zentrales Kapitel des Films widmet sich der Reaktion der sowjetischen Führung auf die Katastrophe. Ausmass und Ursachen des Unfalls wurden systematisch verschwiegen – gegenüber der eigenen Bevölkerung, gegenüber der Weltöffentlichkeit, bis hin zum Ende der Sowjetunion. Die Dokumentation zeichnet diesen Prozess nach und fragt, welche Entscheidungen in jener Nacht getroffen wurden, wer sie zu verantworten hatte – und wer dafür sorgte, dass die Wahrheit so lange verborgen blieb.