Tsubaki-Öl für die Haut? Das kann der Beauty-Trend aus Japan

Tsubaki–Öl, auch bekannt als Kamelienöl, ist ein Pflanzenöl aus Japan, das zunehmend an Beliebtheit im Beauty–Bereich gewinnt. Das wertvolle Öl wird aus den Samen der Kamelienblüte (Camellia japonica) gewonnen und hat in der japanischen Schönheitskultur eine lange Tradition. Es ist bekannt für seine vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und seine herausragenden pflegenden Eigenschaften, die es zu einem Beauty–Trend–Produkt in der Hautpflege machen.