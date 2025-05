Tulpen-Knigge: So bleiben die Frühlingsblumen länger am Leben

Das Eigenleben der Tulpen

Ein bisschen Wildheit gehört dazu: Tulpen wachsen auch in der Vase weiter – manchmal mehrere Zentimeter – und biegen sich gern in Richtung Licht. Das ist kein Mangel, sondern Teil ihres natürlichen Charmes. Wer das nicht möchte, kann die Tulpen regelmässig neu anschneiden und in eine hohe Vase stellen, die etwas mehr Halt gibt.