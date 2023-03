Tumor im Kopf: Curvy-Model Sarina Nowak hatte «schlimmste Schmerzen»

Auf die Hirn-OP folgte der unstillbare Durst

Im vergangenen Jahr hatte die Blondine dann eine Hirnoperation. Obwohl diese erfolgreich verlaufen ist, hat der Tumor seine Spuren in ihrem Köper hinterlassen. Das zeigt sich vor allem in einem beinahe unstillbaren Durst. «Ich habe das Gefühl, dass ich ganz viel Wasser trinken will, und habe trotzdem das Gefühl, ich verdurste», erzählt Nowak. Das hat der Tumor verursacht, doch sie hat Hoffnung, dass dieses Gefühl wieder verschwindet. «Es kann sein, dass es für immer bleibt. Wenn nicht, geht das bald weg», macht sie sich Mut. Die Heilungsphase dauere ungefähr ein Jahr. «Aber es ist schon besser geworden, muss ich sagen. Zum Glück. Ich habe so acht Liter Wasser getrunken am Anfang», sagt sie und staunt selbst bei der Zahl.