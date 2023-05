Beachtlich: Als er den Tumor in seinem Bauch entdeckte, war er etwa 30 mal 23 Zentimeter gross. Schmerzen habe er aber nie gehabt. Bevor er von dem Tumor wusste, habe er sogar noch Kampfszenen für «The Old Man» gedreht, so Bridges. «Man würde denken, dass es weh tat, wenn ich geschlagen wurde. Tat es aber nicht.»