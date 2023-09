Tupac Shakur: Familie reagiert auf Festnahme von Mord-Verdächtigem

Seit vergangenem Freitag sitzt der frühere Bandenchef Duane «Keffe D» Davis (60) in Las Vegas in Haft. Wie der Bezirksstaatsanwalt von Clark County im US–Staat Nevada, Marc DiGiacomo, in einem offiziellen Statement mitteilte, sei der Verdacht «gross», dass Davis für den mittlerweile fast dreissig Jahre zurückliegenden Mord an der HipHop–Ikone Tupac Shakur (1971–1996) verantwortlich sei. Wenige Stunden nach der Verhaftung äusserten sich seine Geschwister zu den neuen Entwicklungen.