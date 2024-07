Turner Lukas Dauser wird nach Olympia erstmals Vater

Sie gab ihre Sportkarriere zugunsten des Berufs auf und studierte Zahnmedizin. Dauser wurde 2016 und 2017 einfacher sowie 2021 dreifacher deutscher Meister, zudem holte er 2015 und 2023 Gold im Turn–Weltcup. Bei den Weltmeisterschaften 2023 in Antwerpen holte er ebenfalls Gold am Barren. Die Spiele in Paris sind für Dauser die dritten Olympischen Spiele: 2016 qualifizierte er sich in Rio de Janeiro für das Finale im Mannschaftskampf, 2021 gewann er in Tokio die Silbermedaille im Barren und erreichte erneut das Finale im Mannschaftskampf. Im November 2021 wurde er von Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier (68) mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet, 2023 wurde er Sportler des Jahres.