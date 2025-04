TV-Auftritt nach Krebserkrankung: Fans feiern Patrice Aminati

Daniel (51) und Patrice (29) Aminati sind am Samstagabend gemeinsam in der «Beatrice Egli Show» im Ersten aufgetreten. Das Ehepaar performte dabei seinen Song «Steh auf» – während Patrice Aminati, die seit zwei Jahren gegen eine Krebserkrankung kämpft, am Klavier sass, sang Daniel Aminati. Bei Zuschauern und Fans kamen die emotionalen Momente offenbar gut an. In der TV–Show, in der es Standing Ovations für die beiden gab, und ihren Instagram–Storys bedankten sich der TV–Moderator und seine Ehefrau für das positive Feedback und das viele Mitgefühl.