TV-Clan «Die Wollnys»: Auch das Drehteam ist wie Familie

Bei sechs erwachsenen Töchtern, deren Partnern und den vielen Enkelkindern ist im Hause Wollny immer was los. Zuletzt sorgte besonders Sarah–Jane (26) mit ihrer Zeit bei "Temptation Island V.I.P." für Schlagzeilen, die auch in den neuen Folgen thematisiert werden. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Mama Silvia, was sie von der Teilnahme ihrer Tochter am TV–Treuetest hält. Ausserdem spricht sie über ihr Familiengeheimnis und die enge Beziehung zum «Die Wollnys»–Produktionsteam.