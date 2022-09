TV-Comeback: Ulla Kock am Brink hat «keine Angst vor Emotionen»

Ulla Kock am Brink (61) kehrt nach mehr als 24 Jahren am 4. September (20:15 Uhr bei RTL) mit der «100.000 Mark Show» zurück ins TV. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt die Moderatorin, auf was sich die Zuschauer bei dem Comeback freuen können und wie sie die aktuelle Retrowelle im Fernsehbereich einschätzt. Zudem erzählt sie, wie es ihr in den vergangenen Jahren ergangen ist und welche wichtige Rolle ihr Mann in ihrem TV-Comeback spielt.