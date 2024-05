TV-Hammer! Boxkampf von Stefan Raab und Regina Halmich läuft bei RTL

Stefan Raab (57) und Regina Halmich (47) werden ihr gross angekündigtes Boxkampf–Revival bei RTL austragen – und zwar live. Das hat der Sender nun offiziell bestätigt. Die beiden steigen am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome vor 15.000 Zuschauenden in den Ring und treten im Showkampf «Der Clark Final Fight» gegeneinander an.