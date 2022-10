TV-Moderatorin Nazan Eckes wird Filmschauspielerin

Die RTL-Moderatorin Nazan Eckes (46) geht neue Wege. Wie die Filmproduktionsfirma Südfilm mitteilte, wird Eckes in der deutsch-türkischen Komödie «Nazim» mitspielen. Die gebürtige Kölnerin teilte via Instagram entsprechende Medienberichte und schrieb dazu: «Nun ist es offiziell!» Die Dreharbeiten werden im kommenden Jahr in Deutschland und der Türkei starten, heisst es in dem Statement. Eckes habe eine tragende Rolle und sei zusätzlich als Co-Produzentin verantwortlich.