TV-Moderatorin Verena Wriedt findet neues Liebesglück

«Die Trauer schmerzte mich körperlich. Ich fühlte mich wie in Watte gepackt», beschreibt Wriedt ihre damalige Verfassung. Nur für ihren heute elfjährigen Sohn Lio funktionierte sie in dieser Phase. Beide suchten sich professionelle Hilfe, was sich als wichtiger Schritt herausstellte: «Darum sind wir heute gut aufgestellt.»