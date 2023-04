TV-Quoten: «Die Beatrice Egli Show» vor «DSDS» und «The Masked Singer»

Schwach beim jungen Publikum

Die ARD-Sendung mit Gästen wie Peter Maffay (73), Ute Freudenberg (67) oder Bülent Ceylan (47) kam in der Gruppe der 14- bis 49-Järigen hingegen nicht so gut an: Nur gut 360.000 Menschen in dieser Altersgruppe schalteten ein, was einem Marktanteil von 6,4 Prozent entsprach. Da konnten sich das «DSDS»-Finale mit 940.000 (14,9 Prozent) und «The Masked Singer» mit 1,09 Millionen jungen Zuschauenden (17,2 Prozent Marktanteil) deutlich absetzen.