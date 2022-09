Sind Sie in Ihrer Laufbahn als Richterin genauso streng gewesen wie im TV?

Salesch: Ich war als Richterin in Hamburg nicht viel anders als im Fernsehen. Streng bin ich nicht. Sieht mit der Brille nur so aus. Meistens bin ich ziemlich nachsichtig im Umgang mit den Beteiligten. Aber wenn sie mich nerven, dann kann ich auch mal explodieren. Von 0 auf 100. Hab' ich kein Problem mit. Meine Zuschauer kennen und lieben das. Die Urteile entsprechen denen, die ich in echt in so einem Fall gemacht hätte. Ich finde sie in der Strafhöhe angemessen.