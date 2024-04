TV-Show entdeckt: Michael Douglas und Scarlett Johansson sind verwandt

Michael Douglas (79) bekommt ein neues Familienmitglied. In der US–Serie «Finding Your Roots» entdeckte der Schauspieler jetzt laut «People»–Magazin, dass er mit seiner Kollegin Scarlett Johansson (39) verwandt ist. «Machst du Witze? Oh, das ist erstaunlich. Das ist toll. Das ist cool», reagierte der Hollywood–Star überrascht auf die Verwandtschaft.