TV-Star Silvia Wollny muss aus gesundheitlichen Gründen pausieren

Dazu postet sie ein Bild, auf dem sie an einem Tisch im Freien sitzt und nachdenklich in die Ferne sieht, in ihrer rechten Armbeuge prangt ein grosses Pflaster. Was ihr fehlt schreibt Wollny nicht. Allerdings kündigt sie an, dass sie «aus diesem Grund» alle Termine der nächsten Wochen absagen müsse. Darunter ist auch eine jährliche Veranstaltung, bei der die Wollnys elf Jahre in Folge nicht gefehlt haben.